Real Madrid apresentará Vinícius Jr nesta sexta

Clube espanhol confirmou apresentação e coletiva de imprensa através de comunicado oficial

O Real Madrid publicou uma nota oficial através das redes sociais anunciando que apresentará o recém-contratado Vinícius Jr. nesta sexta-feira (20), às 7h30 (horário de Brasília), no salão de honra do estádio Santiago Bernabéu.



"Vinicius Jr. vai pisar no gramado de Santiago Bernabéu pela primeira vez vestindo a camisa do Real Madrid CF e vai atender a mídia na sala de imprensa" comunicou o clube espanhol nesta quinta-feira (29).



Sob orientações do também recém-contratado Julen Lopetegui, o jogador de 18 anos já participa dos treinos pré-temporada com o restante do elenco.



O ex-atleta do Flamengo foi contratado pelo Real Madrid em maio de 2017, quando ainda tinha 17 anos. O carioca foi vendido por 45 milhões de euros.