Real Madrid apresentará Lopetegui nesta quinta-feira

Técnico foi demitido da seleção espanhola dois dias antes da estreia na Copa do Mundo

O ex-técnico da seleção espanhola Julen Lopetegui, demitido na quarta-feira (13), dois dias antes da estreia do país na Copa do Mundo da Rússia, será apresentado nesta quinta-feira (14) às 17h00 GMT (14h no horário de Brasília) como novo treinador do Real Madrid.



"O Real Madrid C.F. apresentará hoje, quinta-feira 14 de junho, Julen Lopetegui como novo treinador de sua equipe principal", informou o clube.



O evento acontecerá no estádio Santiago Bernabéu.