Mesmo com derrota, Real avança à semi com gol de pênalti polêmico

Depois da pressão inicial da Juventus, o Real Madrid conseguiu se organizar e respondeu com perigo. A equipe espanhola entrou na área trocando passes rápidos e Bale mandou para o gol. Buffon fez grande defesa, mas a bola volta para o camisa 11, que tentou de calcanhar e acertou as redes pelo lado de fora.Antes do intervalo, a Juventus ampliou, novamente com Mandzukic, de cabeça, e aumentou a esperança de classificação à semifinal da competição europeia.No final do 1º tempo, o zagueiro Varane chegou a acertar o travessão de Buffon e assustou a torcida italiana.A Juventus continuou melhor na partida e chegou ao terceiro gol aos 15 minutos do 2º tempo, depois de falha bizarra do goleiro Navas. Matuidi aproveitou para fazer o 3º gol.

Com o resultado parcial, a partida se encaminhava para a prorrogação, e se o placar permanecesse inalterado, a vaga seria definida nos pênaltis.



Mas no último minuto, o árbitro inglês Michael Oliver marcou pênalti duvidoso de Benatia em Vázquez. O goleiro Buffon ficou indignado com a macação quesitonável, reclamou e acabou levando vermelho.



Cristiano Ronaldo cobrou o pênalti com perfeição e colocou o Real Madrid na semifinal da Champions. O português chegou a 120 gols emn 150 na Champions League.