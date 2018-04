Real e Bayern são francos favoritos para vagas às semis da Champions

Em vantagem, equipe de Madri recebe a Juventus; jã os alemães pegam o Sevilla

O Real Madrid, que recebe a Juventus após vitória por 3 a 0 no jogo de ida, e o Bayern de Munique, que venceu o Sevilla por 2 a 1, ambos com triunfos fora de casa, saem como favoritos para os duelos de volta das quartas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (11).

Uma Juventus ferida, sem o argentino Dybala, expulso no primeiro duelo, vai tentar uma missão praticamente impossível: vencer com três gols de diferença o atual bicampeão da competição, em pleno Santiago Bernabéu.

"Somos leões feridos, mas ainda não estamos mortos", advertiu o técnico da Juve, Massimiliano Allegri.

O Real parece ter tudo a favor para conquistar a vaga na semifinal pela sétima vez consecutiva, mas Zidane não quer sentar na vantagem.



"Me interessa mostrar em campo, não falar, porque sabemos que no futebol é preciso respeitar todos os times. Em uma jogada eles podem criar problemas. Precisamos respeitar o rival porque os grandes clubes nunca se rendem e tudo pode acontecer", disse Zidane.



Mudança na zaga

Conquistar o tricampeonato consecutivo da Liga dos Campeões se tornou o grande objetivo merengue para salvar a temporada, já que o Campeonato Espanhol parece impossível com os 14 pontos de diferença para o líder Barcelona a sete rodadas do final. Sem falar na eliminação precoce na Copa do Rei.

Zidane poderá contar com seus principais jogadores para a partida, com exceção do capitão Sergio Ramos, suspenso. Com Nacho machucado, Zidane espera poder contar com Vallejo para acompanhar Varane na zaga.

Sem Dybala, Allegri pode optar em montar o ataque com Higuaín, o brasileiro Douglas Costa e Cuadrado.



Mal momento do Sevilla

No outro duelo, o Sevilla tem a complicada missão de vencer o Bayern de Munique na Alemanha, depois de perder por 2 a 1.

"Temos poucas chances, mas iremos com orgulho até o final", reconheceu o técnico do Sevilla, Vincenzo Montella.

O time espanhol também não chega em seu melhor momento. Durante o final de semana, o Sevilla foi goleado por 4 a 0 pelo Celta, no Campeonato Espanhol.

Os alemães chegam eufóricos para o duelo em busca do sexto título continental, vencido pela última vez em 2013. A equipe acaba de conquistar o Campeonato Alemão e sonha em repetir a tríplice coroa nesta temporada.

"Ainda não está decidido. O Sevilla fez um grande jogo em Manchester e se saírmos perdendo por 1 a 0 estaremos sob muita pressão", disse o holandês Robben.

O Bayern vai poder contar com o lateral Alaba, recuperado de problemas nas costas, enquanto o meio pode ser formado por Javi Martínez e James Rodríguez. Os veteranos Robben e Franck Ribéry comandam o ataque ao lado de Lewandowski.