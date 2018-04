Raptors e Celtics abrem 2 a 0 nos playoffs

Pela Conferência Leste, equipes disputam o jogo 3 nesta sexta-feira (20); Toronto vai a Washington, e o Boston encara os Bucks, em Milwaukee

Melhor equipe da Conferência Leste na temporada regular, o Toronto Raptors bateu o Washington Wizards por 130 a 119, nesta terça-feira (17) no jogo 2 da série melhor de sete partidas.



Com isso, a equipe canadense abriu 2 a 0, feito que nunca havia conseguido na história. Os dois próximos jogos serão no Capital One Arena, casa dos Wizards.



O destaque da partida foi DeMar DeRozan, que marcou 37 pontos, terminou como cestinha da partida e igualou seu recorde em playoffs. O pivô Jonas Valanciunas, com 23 minutos em quadra, marcou 19 pontos, pegou 14 rebotes e contribuiu muito para a vitória dos Raptors.



As duas equipes voltam a se encontrar nesta sexta-feira (20) em Washington, e os Wizards precisam reagir para se manterem vivos na disputa dos playoffs.



Celtics também fazem 2 a 0

No outro confronto desta terça-feira, o Boston Celtics venceu o Milwaukee Bucks por 120 a 106 e também abriu 2 a 0 na série melhor de sete partidas nos playoffs da NBA.



Jaylen Brown com 30 pontos, e Terry Rozier com 23 pontos foram os principais nomes dos Celtics. Pelos lados dos Bucks, Giannis Antetokounmpo se destacou ao marcar 30 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota de sua equipe.



Bucks e Celtics voltam a se encontrar nesta sexta-feira (20) no ginásio BMO Harris Bradley, em Milwaukee.