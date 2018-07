Ramirez não é mais técnico da Costa Rica

Anúncio foi feito em coletiva à imprensa pela Federação de Futebol Costarriquenha

Óscar Ramírez deixou o comando da seleção da Costa Rica nesta sexta-feira (6) após anúncio feito pela Federação de Futebol Costarriquenha em coletiva à imprensa, quem deu a notícia foi o presidente Rodolfo Villalobos.



Segundo Villalobos, o contrato do técnico venceu após o último jogo da seleção na Copa do Mundo da Rússia e não será renovado. A decisão foi tomada em acordo com o Comitê Executivo.



Eliminado na fase de grupos, Ramírez pretendia permanecer no cargo até 2022 e disputar o Mundial em Catar. Portanto, devido ao aproveitamento ruim no Mundial de 2018, os dirigentes preferiram encerrar agora o comando do costarriquenho na equipe.



Em 2014, na Copa do Mundo sediada no Brasil, a Costa Rica passou para as oitavas de final em um grupo que dividia com Itália, Inglaterra e Uruguai. A seleção acabou eliminando a Grécia no mata-mata, mas caiu para a Holanda nas quartas de final.



No início do Mundial deste ano, Ramírez realizou uma entrevista dizendo que gostaria de repetir o feito de 2014.