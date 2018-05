Rafael Marques reforça Sport no domingo

Atacante foi regularizado e pode fazer sua estreia na partida contra o Corinthians

O atacante Rafael Marques, enfim, vai poder fazer a sua estreia pelo Sport. O nome do jogador foi divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira e, com isso, o jogador está apto para defender o time rubro-negro diante do Corinthians, já neste próximo domingo, no confronto pelo Campeonato Brasileiro na Arena de Pernambuco.



A expectativa para que ele entre em campo já como titular é grande. Sem Marlone, que não poderá atuar no domingo por ser atleta emprestado pelo Corinthians, é provável que Rogério seja puxado para a sua função de origem, pelo lado do campo, e Rafael Marques assuma o posto de referência.



O jogador de 34 anos vinha treinando normalmente no Cruzeiro e se integrou ao grupo do Sport na quinta-feira passada, participando dos trabalhos comandados pelo técnico Claudinei Oliveira. Rafael Marques chegou a viajar para Belo Horizonte para participar do jogo contra o próprio Cruzeiro, mas não havia sido regularizado a tempo.



O atleta assinou contrato com o Sport até dezembro de 2018 – a renovação por mais um ano vai depender do cumprimento de metas que foram estabelecidas entre ele e a Diretoria de Futebol do Clube. A apresentação oficial do atleta acontecerá nesta quinta-feira, após o treino da tarde, no CT. "Eu não joguei muito nesse primeiro semestre e isso me faz ter mais apetite para poder voltar a jogar logo e mostrar o meu futebol, que mostrei nas outras equipes que passei. E aqui no Sport não vai ser diferente. É como eu falei, o principal, que é o carinho da torcida, eu já recebi mesmo antes de chegar. Então agora é só mostrar para ela o valor que eu tenho e o porquê de eles estarem motivados também. Então a motivação está mais do que a cem, estou querendo entrar logo em campo e cair no braço da torcida", disse Rafael Marques.