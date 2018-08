'Quero ajudar o time a ser o melhor do mundo', diz Gobert ao Destak

Confira a entrevista completa:

É sua primeira vez no Brasil?

Eu vim ano passado, essa é a segunda vez que eu venho ao camp do Raul, ano passado foi no Rio e agora estou em São Paulo pela primeira vez. É ótimo poder ensinar estas crianças e inspirar elas.





Qual a coisa mais importante que você pode ensinar às crianças?

Acho que principalmente motivar eles. Nós sabemos que nem todos vão se tornar jogadores profissionais, mas podemos ensinar-los a ouvir, a melhorar e isso pode servir para a vida deles, não só no basquete, mas para eles se cobrarem e acreditarem neles mesmos.





Você teve uma grande temporada, chegando a ser nomeado melhor jogador de defesa da liga. Qual seus objetivos para esta próxima temporada da NBA?

Continuar ficando mais forte. É muito importante para mim fortalecer minhas pernas e meu corpo, e é isso que eu venho fazendo todo ano. Continuar me aperfeiçoando, melhorando meu arremesso, minha finalização, meu controle de bola, há ainda muitas coisas em que eu posso melhorar e eu realmente pretendo fazer isso.



O Utah Jazz chegou em duas Semifinais de Conferência consecutivas mas não conseguiu passar disso. O que falta para o time chegar no nível de outras equipes do Oeste, como o Golden State Warriors e o Houston Rockets?

Acho que chegamos até onde conseguimos. Nesta última temporada perdemos o nosso armador titular, Rick Rubio, no confronto contra os Rockets e sentimos a falta dele, mas ao mesmo tempo sinto que nossos últimos dois adversários (Golden State Warriors and Houston Rockets nas semifinais da Conferência Oeste) eram os dois melhores times do mundo.

Nós precisamos de um pouco mais de experiência e aí acho que vamos conseguir competir com esses times.



Relacionado Raulzinho fala de camp, NBA, Seleção e LeBron James 'Trump usa o esporte para dividir os EUA', diz LeBron James NBA Live 19 terá mulheres no Modo Carreira Futura geração do basquete brasileiro e o fantástico mundo da NBA

Você acha que o time pode chegar mais próximo disso nesta próxima temporada?

Esse é o objetivo. Felizmente, eu espero não ter nenhum tipo de lesão neste ano e aí conseguirei ajudar o time a melhorar e se tornar o melhor do mundo - esse é o nosso objetivo.





Como você avalia a offseason que o Jazz vem tendo?

Estou animado. Eu gosto de quem nós draftamos (Grayson Allen e Vince Edwards) e conseguimos manter grande parte do time e do elenco. Estamos prontos para voltar fortes e evoluir.





Como destaque defensivo, você está acostumado a marcar alguns dos melhores jogadores do mundo. Como será os confrontos com LeBron James agora que ele foi para a Conferência Oeste?

Serão somente dois jogos a mais. Provavelmente vamos enfrentá-lo mais, mas isso não vai mudar muita coisa. Claro que os Lakers vão se tornar um time melhor, mas acho que nós vamos também, então acho que não é grande coisa.

Com 2,16 m, Gobert esteve nos dois últimos times de melhores defensores da NBA Foto: AFP





Você e o Raulzinho chegaram ao Utah no mesmo ano e desenvolveram uma grande amizade. Como é essa relação?

Foi algo natural. Considero ele um grande cara com uma ótima educação e também é muito engraçado, então nós nos entrosamos muito bem.

Foi engraçado porque eu estava vindo da França e ele do Brasil. Sabemos que são culturas diferentes, mas ao mesmo tempo é ótimo passar o tempo um com o outro e conhecer um ao outro.

Quer dizer, já são quatro anos e é ótimo vir aqui ao Brasil e ele ir até a França comigo. Acho ótimo esse intercâmbio de culturas diferentes e nós realmente temos uma boa amizade.





Você aprendeu coisas da cultura brasileira com ele? Um pouco de português?

Aprendi sim um pouco de português, algumas palavras, algumas palavras ruins (risos).

‘Oi, tudo bem?’. Eu sei algumas palavras. Mas então, apesar dos idiomas diferentes, é legal ultrapassar esta barreira e fazer amizade com pessoas de culturas diferentes.