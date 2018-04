'Quem não acredita na virada que fique em casa', diz técnico da Roma

O técnico da Roma, Di Francesco, avaliou que sua equipe é capaz de se classificar para a final da Champions, apesar de perder para o Liverpool por 5 a 2 nesta terça-feira (24) pelo jogo de ida da semifinal.

O time italiano aumentou as esperanças na virada com dois gols no final da partida. Di Francesco pediu para os torcedores que não acreditam na virada não irem ao estádio Olímpico.

"Temos que estar seguros de nossas forças e não foi assim. Essa semifinal não está terminada. Quem não acredita da virada, que fique em casa", afirmou o treinador.