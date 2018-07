Quedas de Neymar viralizam pelo mundo na internet

Se nesta Copa do Mundo, Neymar sonhava em ficar famoso como o melhor do mundo, após a eliminação da Seleção Brasileira da competição, sua fama - ao menos entre os internautas - tem sido outra. O camisa 10 de Tite tem sido imitado em vários países por sua forma de "exagerar" nas reações em campo. A brincadeira já tem até nome: o "Neymar Challenge" (desafio do Neymar) e c onsiste em se atirar no chão e fingir lesões ao ouvir o nome do atacante. No A brincadeira já tem até nome: o "Neymar Challenge" (desafio do Neymar) e cNo do meio-campo até uma das áreas.



A atuação de Neymar foi criticada por ele cair muito e simular grandes contusões nas partidas do Mundial da Rússia. O brasileiro, porém, foi o jogador que mais sofreu faltas nesta Copa de 2018– foram 26 no total–, seguido pelo Leonel Messi, da Argentina, com 15 faltas. L México, a coisa foi além. O desafio virou febre nos intervalos das partidas. A tarefa exige que os torcedores se joguem no chão, no meio de campo, e rolem em uma corrida,

ogo na estreia do Brasil na Copa, no empate em 1 a 1 com a Suíça, o atacante sofreu dez faltas. Na segunda rodada, diante da Costa Rica, Neymar caiu na área, e um pênalti foi marcado. O árbitro holandês Bjorn Kuipers, no entanto, voltou atrás da decisão após consulta ao VAR. A atuação do camisa 10 no lance teria motivado a mudança de opinião do juiz. Neymar melhorou a postura nos três jogos seguintes, mas a fama já estava feita.



Até mesmo o "SAMU" de Portugal aproveitou as quedas do Neymar na Copa do Mundo para lançar uma campanha e alertar para as falsas emergências médicas. Para chamar a atenção do público, em suas redes sociais, usou a foto do atacante com cara de dor no gramado acompanhado da frase: "75,8% das chamadas para o 112 também não são emergências".