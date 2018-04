Quatro jogos abrem os playoffs

Atual campeão, Golden State Warriors abre série contra o San Antonio Spurs

A fase decisiva da NBA começa neste sábado (14) com quatro confrontos que prometem agradar os fãs do melhor basquete do mundo.



Pela Conferência Oeste, o Golden State Warriors, atual campeão, recebe o San Antonio Spurs. Na temporada passada, as duas equipes se enfrentaram nesta mesma fase e os Warriors fizeram 4 a 0 na série e avançaram com tranquilidade. No outro confronto, o New Orleans Pelicans encara o Portland Traii Blazers, na casa do adversário.



Na Conferência Leste, o Toronto Raptors recebe o Washington Wizards, e o Philadelphia 76ers abre a série contra o Miami Heat, em casa.



"Agora começa outro campeonato, cada jogo é decisivo, cada resultado pesa muito na série, por isso precisamos entrar muito concentrados", disse o brasileiro Raulzinho, do Utah Jazz, que terá pela frente o Oklahoma City Thunder. O primeiro jogo será no domingo (15).