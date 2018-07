'Quase lá', Neymar comenta classificação e provoca mexicanos

Camisa 10 reclamou das faltas que sofreu, comemorou a vitória por 2 a 0 da Seleção Brasileira e revelou que ainda não está totalmente recuperado fisicamente

Após marcar o primeiro gol da vitória brasileira sobre o México por 2 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo nesta segunda-feira (2), Neymar afirmou que ainda não está 100% fisicamente e provocou os mexicanos "falaram demais antes da partida e foram embora para a casa".



"Quero parabenizar toda a equipe, têm momentos na partida que a gente tem que aprender a sofrer, e hoje a gente demonstrou que sabemos. Foi sofrido, foi um jogo muito difícil", disse o atacante. "Sabíamos da qualidade deles, mas mais uma vez nossa equipe mostrou a nossa qualidade", completou.



Comentando sobre a consistência da defesa brasileira, que só levou um gol no Mundial, o camisa 10 brincou "A gente fica feliz lá na frente porque sabemos que temos que fazer o gol mas não vamos tomar lá atrás".



Respondendo sobre as faltas que sofreu na partida, Neymar avaliou "É complicado, não cabe a mim enxergar isso, eu só sofro a dor. Acho que tomei um pisão desleal, fora da jogada, fora do campo, acho que o cara não pode fazer isso", disse o craque em relação ao lance com o mexicano Layún na segunda etapa.



Por fim, o atacante ainda provocou os mexicanos "eles falaram demais antes da partida e foram embora para casa", e respondeu que está "quase lá", quando perguntado se está completamente recuperado fisicamente.



Já Willian, que deu a assistência para o gol de Neymar, disse "Sem duvida, tivemos que lutar os 90 minutos, 95 minutos. O time soube jogar com a bola e sem. Copa do mundo é isso, brigar até o final".



O atacante ainda comentou o apelido de 'foguetinho', dado por Tite: "Fico feliz pelo apelido carinhoso, mas o mais importante foi o time vencer. Estou feliz pela minha atuação mas ainda muito mais pela vitória e atuação de toda a equipe".