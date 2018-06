Quarteto ofensivo da seleção jogou junto apenas 122 minutos

Para o amistoso contra a Croácia, no último dia 3, o técnico optou por começar com Fernandinho ao lado de Casemiro. No primeiro tempo, a Seleção teve dificuldades não apenas para criar, mas também na saída de bola. Na volta do intervalo, Neymar entrou no lugar de Fernandinho, com Coutinho sendo deslocado para o meio. Os quatro homens de frente só atuaram juntos por 15 minutos, porque Firmino entrou no lugar de Gabriel Jesus.



Porém a experiência de começar com o quarteto deu certo no último amistoso antes da Copa, contra a Áustria. Com Willian, Coutinho, Neymar e Jesus juntos, a Seleção Brasileira venceu por 3 a 0, sendo que dois gols foram marcados nos 67 minutos em que os quatro estavam em campo. Nos 122 minutos totais em que o quarteto esteve junto, o time canarinho marcou quatro gols – Paulinho, Coutinho, Jesus e Neymar – e deu três assistências – Willian, duas vezes, e Jesus.



Entrosamento e importância para o time



Jesus (10), Neymar (9), Coutinho (6) e Willian (2) somam 27 gols na Era Tite, ou seja, os quatro são responsáveis por 57% dos 47 gols marcados desde que o treinador assumiu o comando da Seleção Brasileira. Além disso, juntos, eles têm 21 assistências – Neymar (8), Willian (6), Jesus (5) e Coutinho (2).







O entrosamento entre esses quatro também é notório. Treze gols da Seleção saíram em combinações entre dois desses quatro jogaodres. Especialmente entre Gabriel Jesus e Neymar. A dupla, junta, gerou seis gols da para o time canarinho – três gols de Jesus com assistência de Neymar e três gols do camisa 10 com assistência do camisa 9.





Com Coutinho cada vez mais sendo utilizado como meia central no Liverpool em vez de ponta e com a queda do rendimento técnico de Renato Augusto, o treinador começou a considerar cada vez mais a ideia de utilizar o jogador revelado pelo Vasco nessa função. Poucos dias depois, o camisa 11 voltou a entrar no lugar de Renato Augusto, completando o quarteto ofensivo nos últimosdo jogo contra aem Barranquilla.Em março deste ano, o Brasil enfrentou a Rússia sem Neymar, por conta da cirurgia realizada em seu pé direito. Porém, ali, Tite já começava a desenhar o time da estreia deste domingo. Interessado em testar o esquema contra a linha de cinco russa, o treinador colocou Coutinho para jogar pela faixa central do meio de campo e Douglas Costa para fazer a função de Neymar. Apesar de ainda não apresentar um futebol muito vistoso, o resultado foi satisfatório: vitória por 3 a 0.