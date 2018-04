PSG sofre denúncia por contratos supervalorizados

Os contratos assinados pelo PSG com patrocinadores foram "supervalorizados" e poderiam expor o clube a punições da Uefa por desrespeito ao fair-play financeiro, anunciou o Financial Times nesta quarta-feira (11).

A publicação cita diversas fontes para afirmar que a entidade de controle financeiro dos clubes, encarregada de fazer valer o fair-play financeiro adotado pela Uefa, nomeou o escritório independente Octagon para analisar os contratos assinados pelo clube parisiense com empresas e entidades.

O jornal especializado em economia cita duas fontes próximas ao caso que afirmam que estes contratos foram "significativamente supervalorizados" em relação ao preço do mercado.

O fair-play financeiro estipula que um clube participante das competições organizadas pela Uefa não pode gastar mais do que arrecada (mesmo se receber o aporte financeiro de um acionista) nem apresentar um déficit acumulado superior a € 30 milhões em três anos.

O PSG "só tem a lamentar que a poucos dias de um encontro previsto com a Uefa, que mais uma vez sejam publicadas informações incorretas contra o clube na imprensa britânica", defendeu-se o clube;

A Uefa iniciou em setembro investigação financeira do PSG, após o clube parisiense desembolsar fortunas em contratações para trazer o brasileiro Neymar (€ 222 milhões) e o francês Mbappé (€ 180 milhões).

O clube teria que encontrar meio de arrecadar cerca de €50 milhões até 30 de junho para escapar de uma punição.

O PSG já foi punido em 2014 por um contrato assinado com o Ministério de Turismo do Catar que a Uefa havia julgado supervalorizado. As sanções foram retiradas em seguida.