PSG autoriza volta de Neymar ao Brasil

Atleta seguirá treinando no país até a apresentação da Seleção Brasileira

O PSG autorizou o atacante Neymar ao retornar ao Brasil para dar continuidade ao seu tratamento, anunciou o clube nesta quinta-feira (17).

O clube francês disputa no sábado sua última partida da temporada contra o Caen, pela 38º rodada do Campeonato Francês. Mas se Neymar "retomou parcialmente o treino coletivo com seus companheiros hoje no Parc des Princes e começou sua preparação física com a bola", ele não está apto para jogar a partida, segundo informou o clube.

Questionado na quarta-feira sobre seu retorno aos treinos, dois meses e meio depois de uma lesão no pé direito, o brasileiro de 26 anos disse que "se sentiu bem, à vontade" durante uma transmissão ao vivo no Facebook do Desimpedidos.

"Claro que tem um certo receio, mas aos poucos estou evoluindo", acrescentou o astro de PSG, respondendo a uma das perguntas feitas pelos internautas.

O jogador mais caro da história do futebol se machucou em 25 de fevereiro, durante uma partida do Francês contra o Olympique de Marseille.

Operado no início de março no Brasil, ele não jogou de novo desde então, mas retomou o treinamento no último domingo com o clube de Paris e entrou para a lista dos 23 jogadores da Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo da Rússia.