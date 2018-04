Primeira grande luta na Arábia Saudita é marcada por gafe

Tudo devia ser perfeito para o primeiro grande espetáculo de catch na Arábia Saudita, mas as autoridades tiveram que se desculpar após a projeção de um vídeo promocional em que apareciam lutadoras seminuas. As imagens foram recebidas com gritos eufóricos pelos espectadores, tanto homens quando mulheres.

"Pedimos desculpas aos espectadores que vieram ao evento da WWE realizado em Yedá, pelo clipes difundidos de mulheres vestidas de forma indecente", declarou a Autoridade Geral do esporte do país em comunicado no sábado.

Este tipo de imagem está "proibida" e vai continuar estando, garantiu a organização. As gravações do vídeo continuam circulando nas redes sociais, em um país muçulmano conservador.