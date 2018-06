Pressionado, Brasil precisa de vitória contra a Costa Rica

O técnico Tite também considerou o jogo de caráter decisivo e frisou a importância não apenas do resultado, mas também de ter uma boa atuação.



"Os jogos entram com caráter decisivo, em função do empate no primeiro jogo. Todos os jogos que nós temos, temos que jogar bem e vencer. Esse jogo decisivo, também", cometou o treinador.



O comandante confirmou que iria repetir o time da estreia e destacou que a equipe precisa ser mais eficiente nas finalizações.



"Tudo na Seleção tem uma pressa maior na sua execução. Mas antes da pressa tem discernimento, confiança e análise. A escalação é uma coerência do processo de trabalho", disse Tite.



O treinador chegou a afirmar na coletiva que iria repetir o time da estreia, mas Danilo teve uma lesão muscular e será subtituído por Fagner. Esta será a única alteração do time titular.



Aposta na bola parada



A Suíça parece ter indicado o caminho à Costa Rica. O gol de Zuber foi o quinto de bola aérea sofrido pelo time canarinho na Era Tite. O único gol que a Seleção levou e não foi originado de uma jogada pelo alto foi de Cavani, em março do ano passado. Os costarriquenhos deixaram claro que vão apostar na bola parada.



"Não sou conformista, mas também sei o potencial do Brasil. A bola parada pode ser uma arma. Eles também têm que buscar o resultado, e podem se desequilibrar, nos dar chances", afirmou o técnico Oscar Ramírez.

Após empatar com a Suíça em 1 a 1 na estreia da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira volta a entrar em campo hoje, às 9h, contra a Costa Rica, em São Petersburgo, pressionada pela vitória.Antes mesmo do início do Mundial, Tite já fazia contas. De acordo com o treinador canarinho, cinco pontos já seriam o suficiente para garantir vaga nas oitavas de final. Para não depender exclusivamente de um triunfo sobre a Sérvia na última rodada, uma vitória sobre os costarriquenhos seria fundamental."Em função do empate, isso nos traz uma responsabilidade maior. Mas não é de qualquer maneira que a gente vai vencer. Temos uma estratégia, vamos conversar para que a gente possa minimizar os riscos. É um jogo importante como todos os outros. É lógico que temos uma pressão maior, mas estamos cientes dessa responsabilidade e estamos bem tranquilos", afirmou o capitão Thiago Silva.