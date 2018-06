Pressionada, Argentina enfrenta líder Croácia

Responsável principal pela classificação da seleção para o Mundial da Rússia, Messi teve atuação abaixo do esperado na estreia, ao perder pênalti. Em tom comedido, Sampaoli avaliou que a culpa não pode recair só no jogador.



"Isso é cômodo para os argentinos, pensar que só um jogador é responsável por gerar este estado de ânimo. É o melhor do mundo, mas não é só ele que vai mudar uma partida ou ser responsável pelo fracasso", disse o técnico.



Na Croácia, a equipe que venceu na estreia segue intacta e o clima é de confiança em uma possível vitória. "Acho que a Croácia tem jogadores melhores do que eles, sem contar o Messi, é claro", declarou o atacante Kovacic. "Temos de jogar de forma compacta, sólida, do mesmo jeito que fizemos contra a Nigéria", disse o técnico Dalic.

Incapaz de bater a dura retranca islandesa na estreia, a Argentina busca sua recuperação nesta quinta-feira (21), às 15h, em duelo com a Croácia, na Arena de Nizhny Novgorod.Os sul-americanos enfrentarão o líder do grupo D, que bateu a Nigéria, na estreia, por 2 a 0. Caso perca, a Argentina a não depender somente dela para se classificar às oitavas.Muito criticado pelo empate na estreia, o técnico Jorge Sampaoli já sinalizou mudanças na equipe que entrará em campo hoje. A defesa passará a jogar com três zagueiros e terá Mercado no lugar de Marcos Rojo. Já o volante Biglia dará e espaço ao meia-atacante Marcos Acuña. Na frente, Cristian Pabón entra na vaga de Di Maria.