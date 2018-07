Presidente do Fla projeta renovação de Guerrero: 'acho que vamos conseguir'

A novela da renovação de contrato de Paolo Guerrero deve ter um fim nos próximos dias. Após o vice-presidente de futebol Ricardo Lomba ter anunciado que o clube faria uma contraproposta ao jogador, o presidente Eduardo Bandeira de Mello, durante a apresentação de Vitinho, mostrou confiança no acerto com o peruano."Não tem novidade. Nós estamos trabalhando para que o Paolo Guerrero continue conosco. É o nosso desejo. Eu acho que a gente vai conseguir", afirmou o presidente rubro-negro.Paolo Guerrero tem contrato com o clube até o dia 10 de agosto. Na última semana, Lomba deu a entender que o atacante precisaria baixar seu custo ao Flamengo, que atualmente gira em torno de R$ 1 milhão por mês. Contratado em 2015, o peruano marcou 43 gols em 113 jogos pelo clube carioca e foi campeão e artilheiro do Campeonato Carioca de 2017.