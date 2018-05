Presidente do Barcelona admite conversas com Griezmann

Atacante francês e representantes do clube catalão se reuniram em outubro de 2017

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, reconheceu nesta segunda-feira (7) ter tido contato "em outubro" com os representantes de Antoine Griezmann, em um momento em que a imprensa espanhola cogita sobre a possibilidade do atacante do Atlético de Madrid se transferir para o clube catalão.

"Com o representante (de Griezmann) nós temos a mesma relação que temos com outros representantes. Foi em outubro, foi um encontro, nada mais. Não é preciso dar mais corda a especulações", declarou o dirigente à rádio catalã Rac1.

Bartomeu também admitiu ter cruzado "casualmente" com Griezmann no meio do ano passado, durante férias nas Ilhas Baleares.

"Eu o vi no último verão de férias. Nos encontramos com ele, como encontrei com outros jogadores, mas não jantamos juntos", completou.

Aos 27 anos, Griezmann vem repetindo que tem como objetivo conquistar troféus, destacando este aspecto como motivo principal de uma possível saída do Atlético de Madrid, clube que defende desde 2014. O atacante francês afirmou que decidirá sobre seu futuro após a Copa do Mundo da Rússia.

Na mesma entrevista desta segunda-feira, Bartomeu garantiu que o técnico do clube, Ernesto Valverde, continuará no cargo na próxima temporada.

"Valverde disse que quer continuar, tem contrato com o Barcelona e é isso. Não há mais nada a dizer. Ele conseguiu o 'doblete' (La Liga e Copa do Rei), o que conquistamos apenas oito vezes na nossa história", concluiu o presidente do clube.