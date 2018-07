Presidente do Atlético-MG detona árbitro de derrota para o Palmeiras

Sérgio Sette Câmara chama Péricles Bassols de "vagabundo, ladrão e mal intencionado" e pede mudança na comissão de arbitragem

Após a derrota para o Palmeiras por 3 a 2 na tarde deste domingo (22) por 3 a 2, o presidente do Atlético-MG mostrou sua insatisfação com a arbitragem de Péricles Bassols na partida. Em sua conta no Twitter, Sérgio Sette Câmara detonou o árbitro do duelo no Allianz Parque.



"Vagabundo, ladrão e mal intencionado! Essa CBF é um lixo! Fora com essa "comissão de arbitragem" pelo bem do futebol brasileiro!", escreveu o mandatário do alvinegro mineiro.





Vagabundo, ladrão e mal intencionado! Essa #CBF é um lixo! Fora com essa “comissão de arbitragem” pelo bem do futebol brasileiro! — Sergio Sette Camara (@camara_sette) July 22, 2018