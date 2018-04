Presidente da Juventus pede demissão de chefe da arbitragem da UEFA

Agnelli defende que mudança do responsável deve ocorrer 'a cada três ou cinco anos'

O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, pediu a demissão do chefe da arbitragem da UEFA, Pierluigi Collina, após a eliminação do clube italiano contra o Real Madrid na Champions League.



Agnelli defendeu que a mudança do responsável pela arbitragem ocorra "a cada três ou cinco anos" e disse que Collina, por ser italiano, deveria fazer "nomeações imparciais".



O também presidente da Associação Europeia de Clubes exigiu ainda que a UEFA recorra ao árbitro de vídeo (VAR) na Champions League.



"Temos a tecnologia para evitar esses erros. A UEFA não é contra o VAR, só tem um problema técnico que precisa de ser resolvido. Se o problema é instruir os árbitros de todas as federações, temos de deixar alguns deles de lado e fazer um curso rápido", afirmou.



As declarações de Agnelli ocorreram um dia depois da eliminação da Juventus, finalista da Champions na temporada 2016/17, contra o Real Madrid, atual bicampeão no torneio. Na partida, a Juventus vencia o clube espanhol por 3 a 0 e, restando 30 segundos para o fim do jogo, o árbitro marcou pênalti polêmico de Mehdi Benatia sobre Lucas Vásquez e ainda expulsou Buffon por reclamação.



O português Cristiano Ronaldo fez a cobrança e garantiu a classificação do clube de Madri para as semifinais da Liga dos Campeões.



"É triste que termine assim. Eu estava muito perto da jogada. Marcar um pênalti como este mostra que não é um homem, é um animal. Tem uma lata de lixo no coração", afirmou Buffon.