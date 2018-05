Fábio Mahseredjian também vê como positiva parada do camisa 10 no final da temporada

De fora dos gramados desde o final de fevereiro, Neymar foi um dos principais assuntos da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo da Rússia. Para o preparados físico Fábio Mahseredjian, a parada do atacante no final da temporada pode acabar tendo um impacto positivo em sua condição física.



"Ele descansou bastante até, praticamente dois meses e meio sem treinar. Ele voltou a trabalhar com o Ricardo Rosa, preparador dele e que trabalha conosco na seleção. Isso pode ser um ponto positivo para ele, já que ele não foi exposto ao estresse de vários jogos na temporada, como seus colegas foram", afirmou o preparador físico da Seleção Brasileira.



Apesar de reconhecer que Neymar pode perder ter perdido um pouco de seu condicionamento físico, Mahseredjian acredita que os 27 dias de trabalho até a estreia na Copa do Mundo são o suficiente para o camisa 10 recuperar sua forma ideal e estar com ritmo de jogo.



"Ele perde toda sua condição. Treinamento esportivo não é que nem anti-inflamatório, que você dá e passa a dor na hora. Você não dá uma pílula de treinamento para ele e ele ganha condição no ato. Você demora a ganhar condição física e perde rapidamente. Com esse tempo que ele vai ter de treinamento já é o suficiente para ele voltar a ter sua condição física ideal e ritmo de jogo", disse o preparador físico.



Volta aos treinamentos



A Seleção Brasileira se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na próxima segunda-feira (21), para iniciar os treinamentos de preparação para a Copa do Mundo. O médico da seleção Rodrigo Lasmar, que operou o pé de Neymar, revelou que o jogador já começou a treinar com bola e revela que fará uma avaliação diária na condição do atacante para saber quando ele começará a treinar com o grupo.



"Ao longo dessa semana, uma coisa ou outra vai ser avaliada a possibilidade dele fazer alguma coisa ou não. Isso é uma avaliação diária. Cabe a resposta que o jogador dá a cada estímulo para ver o próximo passo a ser dado", contou Lasmar.



A expectativa do preparador físico é que o camisa 10 esteja em campo junto com seus companheiros já na semana que vem.



"Nessa semana ele já corre no campo e começa a fazer trabalhos que a gente chama propriocepção com bola. Não sei se ele treina com o grupo ainda. Na semana que vem, acredito eu que ele já estará apto a treinar com o grupo. Provavelmente, não estou afirmando, vocês verão ele treinando com bola com o grupo na lá pela sexta-feira, aproximadamente", afirmou Fábio Mahseredjian.