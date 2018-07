Prêmio de consolação para belgas e ingleses

"Ainda pensamos na semifinal, e obviamente dói e vai continuar assim por um tempo, mas temos que levantar a cabeça. É importante terminar positivamente, queremos terminar a Copa fortes", comentou o atacante da Inglaterra, Harry Kane.



Com seis gols na Copa do Mundo da Rússia, o inglês tem tudo para terminar o Mundial como artilheiro. Mas ainda tem a forte concorrência do belga Lukaku, que soma quatro gols e será adversário na disputa pelo 3º lugar. Os franceses Griezmann e Mbappé, com 3 gols, disputarão a final, e também têm chance de buscar a artilharia do Mundial.



Conquistar o 3º lugar pode ser pouca coisa para quem teve a chance de chegar à decisão, mas as seleções de Inglaterra e Bélgica podem entrar para a história.



O melhor resultado dos belgas em Copas foi o 4º lugar no México-1986, quando perderam a semifinal para a Argentina por 2 a 0, e depois a disputa do 3º lugar para a França por 4 a 2.

Já os ingleses podem conquistar o melhor resultado da história desde 1966, quando foram campeões mundiais. Além disso, a geração inglesa que chegou para a Copa do Mundo da Rússia não era apontada como uma das favoritas e estava sendo preparada para a Copa de 2022.



"Um time inexperiente como o nosso tem que passar por coisas assim para ficar melhor. Até virar um time vencedor, precisa passar por barreiras como as que enfrentamos nas últimas semanas", declarou o técnico inglês Gareth Southgate. "Agora temos um novo nível de expectativa. Eles ainda vão ficar mais experientes no nível internacional. Eu não poderia estar mais orgulhoso do que eles fizeram", completou.

