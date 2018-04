Preço de passagens para Rússia dispara 76,6%

Em dez meses, tarifa para viajar ao país da Copa do Mundo de futebol saiu de R$ 3.772 para R$ 6.662, mostra levantamento do site Kayak

O brasileiro, que pretendia viajar para assistir à Copa do Mundo de futebol na Rússia e deixou para comprar a passagem de avião mais perto do evento, pagou mais caro por isso.



De acordo com levantamento do site de planejamento de viagens Kayak, o preço médio da passagem de ida e volta para o país de Putin saiu de R$ 3.772 em junho de 2017, um ano antes do Mundial, para R$ 6.662 em março último. Ou seja, nestes dez meses, o salto no preço das tarifas foi de 76,6%.



No período, as pesquisas por voos para o país da Copa de 2018 tiveram uma alta exponencial, de 1.150%, segundo o mesmo estudo.



De acordo com o Kayak, o preço médio de passagens ficou mais salgado em setembro, quando a venda de ingressos foi anunciada. Nesse mês, o preço chegou a ficar 100% mais alto em relação a junho do mesmo ano. Com o anúncio da data de início da venda de ingressos, a Rússia ficou mais em evidência e a agitação do mercado em torno do destino impactou o preço das passagens aéreas, afirma, em nota.

Em 2018 as passagens voltaram a encarecer após um curto barateamento e a tendência é que, com a proximidade do Mundial, os preços continuem crescendo, estima o site.



Na pesquisa, foram consideradas buscas por voos de ida e volta na classe econômica saindo de todos os aeroportos do Brasil com destino à Rússia entre 12 de junho e 16 de julho deste ano.



Junho 2017: R$ 3.772

Julho 2017: R$ 5.228 (+38,6%)

Agosto 2017: R$ 6.760 (+29,3%)

Setembro 2017: R$ 7.678 (+13,6%)- Venda de ingressos anunciada em 12/9

Outubro 2017: R$ 6.025 (-21,5%)

Novembro 2017: R$ 6.537 (+8,5%)

Dezembro 2017: R$ 5.740 ( -12,2%)-Definição da tabela em 01/12

Janeiro 2018: R$ 6.052 (+5,4%)

Fevereiro 2018: R$ 6.111 (1,0%)

Março 2018: R$ 6.662 (+9,0%)