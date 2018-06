'Pra vocês, o Paulinho só vai bem quando faz gol', alfineta o volante

Jogador mostrou irritação com críticas em relação às suas atuações nas primeiras partidas na Copa do Mundo

Um dos jogadores mais criticados nas duas primeiras partidas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o volante Paulinho deu a volta por cima nesta quarta-feira (27). O volante marou o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia e mostrou irritação em relação às críticas.



"A respeito das duas primeiras partidas, depende muito de como vocês enxergação. Talvez a preocupação de vocês é que o Paulinho só vai bem quando faz gol. A minha preocupação é ajudar a equipe", alfinetou o volante.



Em 2014, o camisa 15 perdeu a vaga de titular durante o Mundial para Fernandinho. O jogador do Barcelona avaliou o que mudou nesses últimos quatro anos para que ele chegasse mais forte à Rússia.



"De quatro anos para cá, muita coisa mudou na minha vida e na minha carreia. Tive uma evolução muito grande. A minha saída da Inglaterra para a China me fez muito bem. Resgatei minha confiança com grandes atuações. Estou aqui porque trabalhei e mereci", analiou Paulinho.



Perguntado sobre a eliminação da Alemanha, o jogador não quis comentar.



"A respeito da Alemanha, não tenho o que dizer. Nossa preocupação é ir passando etapas na Copa do Mundo e hoje demos mais um passo", disse o volante.