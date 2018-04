Possibilidade de treino aberto na Libertadores anima Dourado

Na próxima quarta-feira (18), o Flamengo encara o Independiente Santa Fé, da Colômbia, no Maracanã, pela terceira rodada da Libertadores, ainda sem a presença de público. O clube tenta liberação para um treino aberto à torcida no dia anterior no próprio estádio."Uma ideia boa. Já que nós não vamos ter a presença da nossa torcida no jogo, acredito que é uma ideia que vai nos ajudar muito. Ter esse calor da torcida vai ser muito empolgante para nós", disse o atacante Henrique Dourado.O clube cumpre seu último jogo de punição, devido aos incidentes causados pela torcida rubro-negra na final da Copa Sul-Americana, em dezembro do ano passado. Antes do duelo pela competição continental, o Fla enfrenta o Vitória, no próximo sábado, às 19h, em sua estreia no Brasileirão.