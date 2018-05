Portugal define lista final para o Mundial

Goleiros

O técnico da seleção portuguesa Fernando Santos divulgou, nesta quinta-feira (17), a lista final dos 23 convocados para a Copa do Mundo da Rússia.Na última segunda-feira, Portugal havia divulgado uma pré-lista com 35 atletas. Entre os jogadores que ficarão de fora da Copa estão o atacante Éder, autor do gol do título da Eurocopa de 2016, o veterano Nani e o meia André Gomes, do Barcelona.: Rui Patrício, Anthony Lopes, Beto;: Cédric Soares, Ricardo Pereira, Pepe, José Fonte, Bruno Alves, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro, Mário Rui;: William Carvalho, João Moutinho, João Mário, Manuel Fernandes, Adrien Silva, Bruno Fernandes;: Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Gelson Martins, Ricardo Quaresma, Cristiano Ronaldo, André Silva.