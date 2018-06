Portugal e Espanha chegam em Socchi

Seleções se preparam para confronto desta sexta-feira (15)

A seleção portuguesa desembarcou em Socchi, região do sul da Rússia, às 10h30 desta quinta-feira (14) local que acontecerá o confronto contra a Espanha na sexta-feira (15), às 15h (horário de Brasília).



As duas seleções estavam treinando em outras cidades durante a semana, Portugal em Moscou, no CT do Saturn, e Espanha na cidade de Krasnodar. Ambas equipes treinarão no Estádio Olímpico de Sochi, local da partida.



Portugal e Espanha pertencem ao grupo B, junto com Marrocos e Irã, que se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 12h em São Petersburgo.



Na internet, o Twitter da seleção espanhola publicou um vídeo com a chegada dos jogadores na cidade russa.