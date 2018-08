Porto anuncia Éder Militão

Zagueiro e lateral-direito formado no São Paulo já está em Portugal com seu novo clube

O defensor ex-São Paulo, Éder Militão, de 20 anos, foi anunciado oficialmente como reforço pelo Porto, nesta terça-feira (7), por meio das redes sociais do clube portugueses.



Vendido pelo clube do Morumbi por 4 milhões de euros (cerca de R$ 17,7 milhões), Militão assinou contrato válido por cinco temporadas, até 30 de junho de 2023.



"É uma emoção muito grande estar a realizar o sonho de jogar na Europa, ainda por cima no FC Porto, uma equipa grande e que já conquistou muitos títulos. Estou num clube vencedor. Aqui fala-se a mesma língua e acredito que me vou adaptar rapidamente. Vou dar tudo para dar certo", disse o brasileiro em declaração divulgada pelo clube.