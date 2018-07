Por que tantos jogadores croatas têm sobrenome terminado em 'ic'?

Livakovic', Subašic, Rakitic, Modric, Mandžukic. Os cinco nomes pertencem a jogadores da seleção da Croácia, que disputa a final da Copa do Mundo com a França no próximo domingo (15). Dos 20 atletas convocados pelo técnico Dalic Zlatko, 15 têm sobrenome terminado em "ic" (se pronuncia "itch").

Segundo linguistas ouvidos pelo Destak, o motivo da ocorrência de tantos "itchs" entre os croatas se deve ao sistema patronímico utilizado durante muito tempo na cultura eslava.

O patronímio consiste na utilização de um sufixo combinado ao nome do pai e é usado em certas culturas para indicar a ascendência. Entre os croatas, por exemplo, Modric pode ser interpretado como "Modar Júnior" ou "Filho de Modar".

A prática é comum nos idiomas da região dos balcãs. Sobrenomes matronímicos, derivados do primeiro nome da mãe, embora menos frequentes, também existem entre os países.

Em português também há vestígios do patronímio. O sufixo utilizado, no entanto, é o "es". Fernandes, por exemplo, significa filho de Fernando. Dias é filho de Diego.

Os povos eslavos estão localizados na região central e oriental da Europa há mais de cinco mil anos. Além da Croácia, pertencem a esse grupo mais 11 países como a Sérvia, o Kosovo, a Ucrânia e a Bulgária.



Já a Iugoslávia é o país cuja desintegração a partir da década de 1990 fez surgir muitos desses países, incluindo a Croácia.