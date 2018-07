Por classificação antecipada, Náutico encara o Globo-RN

Para garantir a vaga antecipadamente ao mata-mata, o Timbu precisa de um empate na partida desta sexta, e torcer por tropeço do Botafogo-PB contra o Atlético-AC

O Náutico encara o Globo-RN nesta sexta-feira (27), no Barretão, em Ceará-Mirim, às 20h. Se obter a vitória, alcança os 29 pontos na tabela e garante matematicamente a vaga nas quartas de final, antecipando o primeiro dos dois objetivos da equipe alvirrubra na competição - o próximo é o acesso à Série B.



Com a proximidade da classificação antecipada, é difícil esconder a ansiedade no Timbu. "Estamos ansiosos pela classificação. Também fazemos cálculos, olhamos a tabela, mas sabemos que precisamos entrar focados. Queremos nos classificar já nessa partida. Seria um prêmio bom após tudo que passamos no início de temporada", disse o volante Josa.



Para garantir a vaga antecipadamente ao mata-mata da Série C, o Náutico precisa, no mínimo, de um empate na partida desta sexta, além de torcer por um tropeço do Botafogo-PB contra o Atlético-AC. O Timbu é o vice-líder do Grupo A, com 26 pontos, enquanto os potiguares estão em sétimo na tabela, com 19.



O técnico Márcio Goiano não confirmou a equipe que entra em campo, mas espera-se que alterações fiquem por conta de Jobson na vaga de Jhonnatan e Ortigoza no lugar de Dudu.