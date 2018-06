Ponte tenta retomar sequência de vitórias

O time encerrou um jejum de quatro jogos sem vitória no campeonato, após vencer o Goiás por 2 a 1 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, na terça-feira (5).



A vitória aliviou a pressão sobre a equipe e contou com mudanças por atacado no time, promovidas pelo técnico Brigatti. As cinco novidades no time foram a entrada dos jogadores Renan Fonseca, Orinho, Nathan, Tiago Real e André Luis, autor dos dois gols da vitória.



A Ponte começou perdendo, mas manteve o esquema tático e ainda no primeiro tempo conseguiu empatar o jogo. No segundo tempo, a equipe se superou em campo e virou o resultado, assegurando os três pontos.

Foi a primeira vitória da equipe como mandante e fez com que saltasse da 16ª para a 13ª posição na tabela.

A Ponte Preta enfrenta o Brasil de Pelotas, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado (9), às 21h30, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul.Este será o primeiro de uma série de dois compromissos atuando como visitante, já que o segundo ocorrerá na sexta-feira seguinte, em Maceió, diante do CRB.O alvinegro campinense precisa de mais uma vitória para se firmar na competição e se afastar da zona de rebaixamento.