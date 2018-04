Ponte Preta desclassifica o Náutico da Copa do Brasil

Timbu vence por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, mas precisava de ao menos mais dois gols para levar decisão aos pênaltis

Diante de um pequeno público de 1.347 torcedores na Arena de Pernambuco, o Náutico venceu a Ponte Preta na noite desta quarta-feira (18) por 1 a 0, mas não conseguiu garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e se despede do campeonato. Com a vantagem aberta pela Ponte Preta no jogo de ida no Moises Lucarelli, quando venceu por 3 a 0, o time alvirrubro precisava de mais dois gols para levar a decisão para os pênaltis.



Com a eliminação, o time alvirrubro, que já havia faturado R$ 4,3 milhões na competição, deixa de faturar R$ 2,4 milhões em premiação. Para a próxima fase da Copa do Brasil, os confrontos serão definidos por sorteio, com a entrada dos times que disputam a Libertadores.



O primeiro tempo foi bastante truncado, com muitas faltas duras e discussões. Thiago Ennes, Camacho e Negretti , do Náutico, e Paulinho e Felipe Saraiva, pela Ponte Preta, foram advertidos com cartões amarelos na etapa. O Timbu assustou apenas em uma falta cobrada por Wallace Pernambucano, já na reta final da etapa.





Depois do intervalo, o técnico Roberto Fernandes tentou montar um Náutico mais ofensivo com a saída de de Kevyn para a entrada de Gabriel Araújo, e a saída de Wendel para a entrada do meia Júnior Timbó, deixando Negretti como único volante do time. O gol de honra saiu aos 37 minutos, em cobrança de pênalti, com Júnior Timbó.