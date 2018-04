Ponte enfrenta Criciúma pela Série B

Após estrear com derrota na competição, perdendo por 1 a 0 em casa para o Paysandu, no último sábado, 14, a equipe joga em busca da reabilitação. Ainda sem nenhum ponto no campeonato, o time ocupa a 18ª posição na tabela de classificação e a antepenúltima colocação. Se o campeonato terminasse hoje, o clube seria rebaixado à terceira divisão do Brasileirão.



A equipe do Criciúma também vem de uma derrota no campeonato e não contará com o atacante Zé Carlos, que sofreu uma lesão na coxa direita e desfalcará o Tigre catarinense. Porém, a posição do time na tabela de classificação é bem mais confortável, ocupando a 13ª colocação.



Copa do Brasil

Na última quarta, 18, a Ponte tirou proveito da vantagem conquistada no primeiro jogo e apenas administrou o resultado na Arena Pernambuco, em Recife, jogando contra o Náutico pela Copa do Brasil.



Apesar de sair derrotada por 1 a 0, a equipe campineira garantiu a classificação para as oitavas de final da competição.



A partida, que teve a estreia do lateral direito Igor e o retorno do atacante Felippe Cardoso, marcou a segunda derrota consecutiva do time sob o comando do técnico Doriva.



Porém, por conta da vitória por 3 a 0 no primeiro jogo, no Majestoso, a equipe alvinegra poderia perder por até dois gols de diferença para o Náutico que, ainda assim, se classificaria.



Sub-20

Pela Copa do Brasil Sub-20, a Ponte perdeu por 2 a 1 para o Juventude, também na quarta, 18, no Moisés Lucarelli, mas garantiu vaga nas quartas de final da competição porque tinha vencido o jogo de ida por 2 a 0, em Novo Hamburgo. Agora, vai encarar o Botafogo, que despachou o Figueirense.

Acontece hoje, 20, a partir das 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o sorteio que definirá o próximo adversário da Ponte na Copa do Brasil, nas oitavas de final.Amanhã, 21, a equipe entra em campo contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela Série B do Campeonato Brasileiro.Para este jogo, o time provavelmente não poderá contar com o zagueiro Luan Peres, que pode ser negociado a qualquer momento com o Fluminense em troca por Reginaldo, também zagueiro. As negociações entre os clubes avançaram bastante nos últimos dias e a proposta é de que os atletas sejam trocados por empréstimo até o final do ano.