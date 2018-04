Após tetra do interior, Ponte mira Copa do Brasil e Série B

Tetra campeã

Na despedida do técnico interino João Brigatti, a equipe da Ponte foi campeã do Troféu do Interior na última segunda-feira, 2.



Jogando em casa, no estádio Moisés Lucarelli, o time venceu o Mirassol por 1 a 0, conquistando o título do torneio pela quarta vez. Anteriormente, o clube já havia vencido a competição em 2009, 2013 e 2015. O título também garantiu à Ponte um prêmio de R$ 360 mil.



Lua de mel

A conquista foi encarada como uma forma de redenção pelo elenco, após o time ter corrido o risco de rebaixamento até a última rodada do Campeonato Paulista, e serviu também para reaproximar a torcida.



Embora a relação ainda esteja estremecida por conta dos maus resultados nas competições anteriores, o jogo do título contou com a presença de 7.072 pagantes, recorde de público da equipe neste ano.



Os gritos de incentivo vindos da arquibancada contribuíram para o resgate da autoestima dos jogadores e da própria torcida.



Saídas e chegadas

Após a conquista do título, o presidente da Ponte, José Armando Abdalla, confirmou o interesse do Atlético Mineiro em contratar o lateral-direito Emerson, de 19 anos, revelação das categorias de base do clube.



Ainda segundo ele, outros que podem sair são o também lateral-direito, Jeferson, que deve ir para o Vitória, da Bahia, Silvinho a caminho do Paraná, e o zagueiro Luan Peres, ainda sem time definido.



Em contrapartida, chegaram os laterais-direitos Igor e Léo e o atacante Júnior Santos, contratados junto ao Ituano, o volante Paulinho, que estava no Mirassol e Tony, ex-Novorizontino.

Encerrada a participação no Campeonato Paulista, e após ser tetracampeã do Troféu do Interior, a Ponte Preta inicia agora a preparação para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro da Série B.O novo técnico, Doriva, assume de fato o comando da equipe a partir de agora, com a responsabilidade de estruturar o time para as duas competições, além de administrar o elenco limitado e a falta de orçamento para investimento em contratações expressivas.Na próxima quarta-feira, 11, jogando no Majestoso, a Ponte enfrentará o Náutico, em sua estreia pela Copa do Brasil. Apenas três dias depois, irá a Belém onde jogará contra o Paysandu, iniciando o Campeonato Brasileiro da Série B.