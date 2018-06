Ponte deve ter desfalques para a partida de hoje

Time deverá alterações

A Ponte Preta encara o CRB hoje, em Maceió (AL) pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



Com dois desfalques certos e uma dúvida, a equipe corre o risco de ficar sem três titulares para esta partida. Suspensos por três cartões amarelos, Tiago Real e Danilo Barcelos estão definitivamente fora. E o técnico João Brigatti ainda pode ficar sem o atacante André Luis.



Artilheiro da Ponte na Série B, com quatro gols, o jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida contra o Brasil, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, sábado (9), após levar um pisão no pé esquerdo, e será avaliado pelo departamento médico antes do jogo, apesar de ter treinado durante a semana.



A vitória contra o Brasil foi a segunda consecutiva da Ponte, que está sem perder há três jogos e invicta sob o comando de Brigatti, na quinta colocação no campeonato.



Murilo e Paulinho, que saíram do banco para fazer os gols da vitória por 2 a 0 contra o Brasil-RS, são os favoritos para substituir Danilo e Tiago Real. Lucas Mineiro e Marciel são outras opções. Já para o lugar de André Luis, caso ele não possa atuar, o técnico poderá utilizar Felipe Saraiva ou Aaron.