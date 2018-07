Polônia anuncia demissão de técnico

Adam Nawalka estava no comando da equipe há cinco anos e foi a primeira seleção a cair do grupo H na Copa da Rússia

A Polônia anunciou nesta terça-feira (3) a demissão do técnico Adam Nawalka, que ficou sob o comando da equipe por cinco anos. A equipe foi a primeira a ser eliminada da competição no Grupo H, após uma derrota para a seleção colombiana.



"Nós decidimos que o Adam Nawalka vai permanecer como técnico da Polônia até o dia 30 de julho e, depois disso, vamos procurar por um novo treinador. Vamos tentar construir a seleção nacional de uma nova forma" declarou o presidente da Federação Polonesa de Futebol Zbigniew Boniek em comunicado oficial.



Na edição 2018 do torneio, a Polônia foi derrotada pelo Senegal, por 2 a 1 e pela Colômbia, por 3 a 0, o que levou à sua eliminação antes da fase de grupos acabar. A equipe ganhou apenas do Japão, por 1 a 0.



"É claro que eu me sinto responsável por não termos correspondido à expectativa. Nós não realizamos nossos planos, ambições e as expectativas da nossa torcida. Assumo total responsabilidade por estarmos desapontados" declarou o agora ex-técnico polonês após eliminação no Mundial.



Nas redes sociais, o craque Robert Lewandowski deixou uma mensagem de apoio a Nawalka:



"Coach, cooperar com o senhor e toda a equipe foi uma honra. O compromisso e a paixão com que você trabalhou despertaram nossa admiração. Por todos os anos trabalhando juntos, por belos momentos, por grandes vitórias. Para este tempo especial para o futebol polaco. Juntamente com toda a equipe - OBRIGADO!"