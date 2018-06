Policial está entre brasileiros em vídeo constrangendo mulher na Rússia

Polícia Militar de Santa Catarina confirmou a identificação do tenente e disse que vai abrir processo administrativo disciplinar para apurar sua "conduta irregular"

Um policial militar catarinense foi identificado entre os torcedores brasileiros que aparecem em um vídeo que vem circulando nas redes sociais constrangendo uma mulher na Rússia. Nas imagens, um grupo com cerca de dez homens finge cantar uma música de torcida, mas fala palavras de baixo calão para a mulher, na Rússia.



Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, trata-se do policial Eduardo Nunes, que é tenente em Lages, na Serra catarinense. Segundo a corporação, assim que ele retornar ao batalhão, após sua viagem, será aberto um processo administrativo disciplinar para apurar a "conduta irregular do militar".



"A corporação não corrobora com este tipo de atitude que é incompatível com a profissão e o decoro da classe, previsto no regulamento disciplinar, independentemente de estar em período de férias, folga de serviço ou qualquer outra situação de afastamento, devendo portanto, responder por suas atitudes", destacou a PM, em nota.



O tenente foi o segundo participante a ser identificado no vídeo. O primeiro foi o advogado pernambucano Diego Valença Jatobá.