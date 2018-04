Polícia de Nova York pede prisão de Conor McGregor

Irlandês tentou agredir lutadores após entrevista coletiva do Ultimate em NY

Na tarde desta quinta-feira (5), o irlandês Conor McGregor viveu um dia de fúria. O ainda campeão do peso-leve do UFC (Ultimate Fighting Championship) invadiu o Media Day do UFC 223 para tentar agredir o russo Khabib Nurmagomedov. Como os lutadores já haviam deixado o evento, o irlandês foi atrás do ônibus que levava os atletas de volta ao hotel, causando uma confusão generalizada. Segundo Dana White, presidente do Ultimate, a Polícia de Nova York expediu um mandado pedindo a prisão de Conor.



Além disso, o americano Michael Chiesa, que tem luta marcada para o evento deste sábado, foi levado ao hospital com cortes no rosto. Ele também revelou que a campeã do peso-palha Rose Namajunas quase foi atingida durante a confusão, mas está bem fisicamente. Companheiro de treinos de McGregor, Artem Lobov, que lutaria contra Alex Caceres, foi retirado do card, já que estaria junto com o irlandês na confusão.



Discussão entre russos e cassação do título



Dois episódios parecem ter causado toda essa ira em Conor McGregor. Na última terça-feira, houve uma discussão entre Khabib Nurmagomedov e Artem Lobov no hotel de Nova York onde os lutadores que irão lutar no UFC 223 estão hospedados.



Somado a isso, na entrevista coletiva desta quinta-feira, o presidente Dana White confirmou que o irlandês, que não luta no Ultimate desde novembro de 2016, terá seu título cassado e que a luta entre Nurmagomedov e Max Holloway valerá o cinturão do peso-leve. Em sua conta oficial no Twitter, o McGregor já havia respondido transtornado.



"Vocês não irão tirar nada de mim. Vocês não fazem nada, seus covardes", postou o irlandês.





You’s’ll strip me of nothing you’s do nothing cunts. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 5, 2018

Veja o vídeo do momento em que McGregor e sua equipe atacam o ônibus com os lutadores do UFC: