Polícia apreende camisetas da seleção colombiana impregnadas de cocaína

Quatorze camisetas da seleção colombiana impregnadas com cocaína foram apreendidas nesta quinta-feira (21) no aeroporto de Bogotá, capital da Colômbia. Os uniformes estavam empacotados junto a roupas típicas do país, em um carregamento que tinha como destino a cidade de Groninga, na Holanda.

"Aproveitando a paixão dos torcedores por nossa seleção, (os traficantes de drogas) decidiram impregnar as roupas com cloridrato de cocaína", disse a Polícia colombiana em comunicado. Cada peça continha mais de cinco quilos da droga.