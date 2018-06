Pogba sai em defesa de Griezmann: 'Não mexam com meu Grizou'

Atacante francês marcou um gol de pênalti na estreia da França e não tem sido destaque na Copa do Mundo

O atacante fracês Antoine Griezmann está enfrentando uma série de críticas em seu país natal pela Copa do Mundo discreta que vem fazendo. O jogador até marcou na estreia da equipe no Mundial, contra a Austrália, mas não teve nenhuma atuação de destaque nas duas partidas da França até o momento. Apesar disso, o meia Paulo Pogba saiu em defesa do companheiro de seleção neste domingo (24).



"Eu já disse antes do Mundial. Não mexam com meu Grizou! O Mundial não acabou, ainda restam partidas. Ele faz um trabalho defensivo intenso. Contra o Peru, fomos um paredão. Grizou tem suas qualidades, todo mundo sabe disso, portanto, não mexam com meu Grizou", disse o jogador do Manchester United, usando uma apelido que remete ao herói do título mundial de 98, Zinedine Zidane, o Zizou.



Antes disso, Griezmann já havia admitido que não está no seu melhor durante o Mundial, mas crê em melhora de performance.



"Vou melhorar e estou certo de que o nível que todos esperam de mim vai chegar muito rápido", disse o jogador do Atlético de Madrid.