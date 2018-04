PM veta treinos abertos simultâneos de Corinthians e Palmeiras

Ministério Público sugere que um dos clubes mude a data ou horário do treinamento

Após Corinthians e Palmeiras anunciarem treinamentos abertos em seus respectivos estádios, na véspera da decisão do Campeonato Paulista, a Polícia Militar de São Paulo vetou os eventos simultâneos, após considerar que não conseguiria garantir à segurança dos torcedores.



O problema se configurou porque os dois finalistas do estadual escolheram o mesmo dia e a mesma hora, sábado (7), as 10h da manhã, para realizarem seus treinos.



"Um dos dois vai ter que ceder, vai ter que mudar o dia", declarou o Major Alexandre Vilariço, do 2º Batalhão de Choque, ao site globoesporte.com.



O problema da segurança esbarra em um configuração do transporte público da cidade, tanto a Arena Corinthians, quanto o Allianz Parque, são servidos pela mesma linha de metrô, a 3-Vermelha.



O Ministério Público do Estado, por meio do promotor Paulo Castilho, irá dialogar com os clubes e com o presidente da Federação Paulista de Futebol, a fim de que ou Palmeiras, ou Corinthians, faça o seu treino aberto na sexta-feira (6).