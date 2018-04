Playoffs da NBA começam neste sábado (14)

Portland Trail Blazers (3º) x New Orleans Pelicans (6º)



Jogo 1 - 14/4 - Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans, às 23h30

Jogo 2 - 17/4 - Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans, às 23h30

Jogo 3 - 19/4 - New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers, às 22h

Jogo 4 - 21/4 - New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers, às 18h

Jogo 5 - 24/4 - Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans, a confirmar (se necessário)

Jogo 6 - 26/4 - New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers, a confirmar (se necessário)

Jogo 7 - 28/4 - Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans, a confirmar (se necessário)