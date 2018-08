Piris da Motta não é regularizado e está fora de jogo contra o Grêmio

Não será neste sábado (4) que o volante Robert Piris da Motta fará sua estreia pelo Flamengo. O nome do jogador não saiu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está fora do duelo contra o Grêmio pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.Nesta sexta, o paraguaio chegou a Porto Alegre para se juntar à equipe rubro-negra, foi apresentado aos novos companheiros e participou do treino normalmente. Porém, como a documentação da transferência não chegou a tempo, o jogador não pôde ser regularizado a tempo.Piris da Motta foi contratado junto ao San Lorenzo por cerca de R$ 25 milhões e assinou contrato com o Fla na última quinta-feira (2) por quatro anos.