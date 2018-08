Piris da Motta é regularizado no BID e pode estrear contra o Cruzeiro

Volante diz que está pronto para entrar em campo e deixa decisão para Barbieri

Na tarde desta segunda-feira (6), o Flamengo apresentou o volante Robert Piris da Motta. O paraguaio, contratado junto ao San Lorenzo por cerca de R$ 25 milhões, já foi inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e se colocou à disposição de Mauricio Barbieri para ficar, pelo menos, no banco na partida contra o Cruzeiro, nesta quarta, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.



"Vou entregar tudo em campo, deixar a alma. Vou jogar pelos meus companheiros e sempre vou brigar para ganhar todas as partidas. Vai depender do técnico se vou entrar ou não. Sinto que estou preparado para jogar ou ficar no banco", afirmou o jogador.



Natural de Ciudad del Este, localizado na fronteira com o Brasil, o jogador relembrou que via muitos brasileiros com a camisa rubro-negra em sua infância e também recordou o duelo entre Flamengo e San Lorenzo na Libertadores do ano passado.



"Há muita gente do Brasil no lugar que nasci. Sempre vi muitas pessoas com a camisa do Flamengo, e essa é a primeira vez que tenho uma. Quando vim jogar aqui com o San Lorenzo, sabia que o estádio estaria cheio, que era uma equipe com muita raça", disse o paraguaio.



Herdeiro da camisa 25, deixada por Felipe Vizeu após sua saída para a Udinese, da Itália, Piris da Motta agradeceu ao clube carioca pela confiança.



"Antes de tudo, gostaria de agradecer ao Flamengo por toda confiança depositada em mim. Espero retribuir tudo em campo. Fui muito bem recebido e quero me adaptar rapidamente ao técnico, ao elenco e poder ajudar nas três competições que estamos disputando. Meu estilo de jogo é de muita raça, me sacrifico pelos meus companheiros, torcedores e pelo clube", declarou o volante.