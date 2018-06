Piqué deixa o treino com dores no joelho

Zagueiro da Espanha saiu de campo mais cedo, deixou a comissão técnica preocupada, porém não teve lesão

O zagueiro Piqué deixou os treinos da Espanha nesta segunda-feira (11), com dores no joelho direito. Após dar um passo em falso, ele colocou a mão no local e saiu de campo antes dos seus companheiros.



No momento do lance, a comissão técnica ficou preocupada, mas depois foi constatado que o jogador sentiu apenas dores e não houve nenhum tipo de lesão.



"O Piqué está bem. Em princípio, não há nenhum tipo de problema", disse o brasileiro naturalizado espanhol, Rodrigo Moreno.



Em recuperação de lesão sofrida na final da Champions League, o lateral Carvajal tenta estar pronto até o dia da estreia da seleção espanhola, que será nesta sexta-feira (15) contra Portugal.



"Ele está cumprindo prazos de maneira correta, não tenho dúvida que vai conseguir. Vamos ver se para o primeiro ou para o segundo jogo, mas vai dar", disse o técnico espanhol Lopetegui.



O meia David Silva deixou o treino mais cedo, porém sem apresentar problemas. A assessoria da seleção de Espanha explicou que os jogadores estavam autorizados.