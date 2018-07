Pipico celebra seu 'momento maravilhoso' no Santa Cruz

Contratado já com a Série C em andamento, o camisa 9 balançou as redes seis vezes, se tornando o artilheiro da equipe na competição

O atacante Pipico afirma estar vivendo um momento fantástico pelo Santa Cruz. Segundo ele mesmo, um dos melhores da sua carreira. Contratado já com a Série C em andamento, em seis jogos com a camisa do Tricolor, o atleta de 33 anos mantém a estatística de um gol por partida, o que é suficiente para ser a melhor média do campeonato.



"Momento maravilhoso que estou vivendo na minha carreira. Já tive outros períodos bons, mas igual a esse de seis gols em seis jogos está sendo único no Santa Cruz. Espero poder manter essa média para que a gente possa chegar bem mais forte nessa reta final de campeonato. Nada mais justo do que dar alegria a essa torcida, porque ela merece. O clube merece. Estão todos no mesmo foco", disse.



Apesar da ótima fase, Pipico não poderá ajudar o time no jogo do próximo domingo, contra o Juazeirense, fora de casa porque vai cumprir suspensão dianteira pelo terceiro cartão amarelo. O desfalque vai fazer falta no time e o técnico Roberto Fernandes terá a semana inteira para escolher o substituto.

"Infelizmente tomei o terceiro cartão e estou suspenso, mas tenho certeza que aqueles que entrarem vão dar conta do recado e vamos fazer um grande jogo. São três grandes jogadores na disputa, só que com características diferentes. Augusto joga pelas pontas, Lima é um centroavante nato. Leandro Costa faz um pouco dos dois. Creio que quem Roberto (Fernandes) escolher, o Santa Cruz estará bem servido", disse o atacante.