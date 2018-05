Pikachu marca, Vasco vence e afasta a má fase

O início da segunda etapa transcorreu da mesma forma. A chance de contra-ataque que o time paranista esperava chegou aos 23 minutos. Matheus Biteco puxou contra ataque e tocou para Carlos. O tricolor ficou com uma vantagem de três contra um. Carlos ajeitou para Itaperuna. O atacante saiu cara a cara com Fernando Miguel e tinha a opção do passe para Carlos Eduardo na direita. Mas o camisa 19 preferiu finalizar, bateu mal e o goleiro vascaíno conseguiudesviar a bola para escanteio.



A partir daí, o Paraná passou a sufocar o Vasco em seu campo. E justo no momento em que os visitantes eram melhores no jogo, os donos da casa tiveram um pênalti a seu favor, quando Andrés Rios foi derrubado na área. Giovanni Augusto bateu e Thiago Rodrigues fez a defesa. Pouco depois, os paranistas ficaram reclamando de pênalti de Fernando Miguel em Carlos Eduardo, mas o árbitro não deu nada. Para completar a situação ruim do lanterna do campeonato, Neris foi expulso aos 41, depois de tentar uma bicicleta e acertar Werley. Já nos acréscimos, o jovem Moresche, que havia entrado tinha sete minutos, foi expulso por entrada dura em Mansur.



Com a vitória, o Vasco foi aos 11 pontos, subiu três posições, chegando ao 10º lugar. Já o Paraná segue na lanterna, com apenas três pontos conquistados. No sábado, o cruzmaltino recebe o Botafogo em São Januário e, na segunda-feira, o Paraná recebe o Fluminense na Vila Capanema.

Com muito sofrimento, o Vasco conquistou sua primeira vitória em três jogos no Brasileirão e afastou a fase ruim. Com gol de Yago Pikachu, o cruzmaltino venceu o Paraná em São Januário por 1 a 0 nesta quarta-feira (30), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.Como disse Yago Pikachu no intervalo, o Paraná entrou em São Januário com o objetivo de se defender e jogar no contra-ataque. Com o tricolor se defendendo e o Vasco sem conseguir furar a retranca, o primeiro tempo da partida praticamente não teve oportunidades de gol. A única grande chance foi do Vasco. E Pikachu não perdoou. Após lindo lançamento de Andrey, o camisa 22 passou nas costas da zaga e recebeu na entrada da área. O vascaíno deu um lençol no goleiro Thiago Rodrigues e abriu o placar.