Pikachu destaca torcida do Vasco para passar pela LDU

Há uma semelhança muito grande com aquele jogo do Bahia, pela Copa do Brasil. É claro que a desvantagem naquela época era muito maior. O gol que fizemos no Equador pode fazer a diferença para nós, até mesmo por conta do regulamento, onde o gol fora de casa vale muito. Nossa equipe mostrou naquele dia que é muito forte jogando em São Januário. Jogando ao lado do nosso torcedor, temos condições de reverter qualquer resultado. Confiamos na conquista dessa vaga para a sequência da Sul-Americana", disse o artilheiro do time no ano.

O lateral/meia vascaíno dá a receita para reverter a situação e sair com uma vaga para as oitavas de final.



" Temos que pressionar nos primeiros minutos, mas sem se expor tanto, é claro, pois não podemos sofrer gols em casa. É jogar com inteligência, ir passo a passo, procurando sempre fazer um gol de cada vez. O gol tem que sair nessa próxima partida, pois ela é muito importante para a nossa equipe, para termos um calendário maior, que não se resuma apenas ao Brasileiro", declarou Pikachu.